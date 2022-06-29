Лондон, 29 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Великобритания ввела новые санкции против России. Об этом 29 июня сообщили в МИД страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В обновлённом санкционном списке оказались предприниматель Владимир Потанин, глава Кемеровской области Сергей Цивилёв и его супруга, глава совета директоров АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» Руслан Байсаров, а также родственники предпринимателя Михаила Гуцериева.

Также в «чёрный список» Лондона попал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.