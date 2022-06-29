Джакарта, , 13:43 — REGNUM В Мекку прибыли в общей сложности 78 839 паломников из Индонезии, чтобы совершить хадж, сообщает Antara.

Паломники в Мекке (сс) ziedkammoun

Индонезийские паломники, побывавшие в городе Мекка (Саудовская Аравия), включают всех кандидатов на хадж, которые прибыли первой волной, и некоторых паломников, которые прибыли второй волной.

В общей сложности 45 тысяч паломников въехали на территорию Саудовской Аравии через город Медина и уже находятся в городе Мекка.

Напомним, правительство Индонезии получило квоту на отправку 100 051 гражданина Индонезии для совершения хаджа в Мекку в 2022 году.