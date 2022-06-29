Москва, 29 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который продлевает до 31 декабря 2023 года период, в течение которого рождение третьего или последующих детей дает заемщикам по ипотеке право на господдержку, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

В настоящее время в России действует госпрограмма по выплате многодетным семьям 450 тысяч рублей при рождении в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего или последующего ребенка. Эти деньги можно направить на погашение части задолженности и процентов по жилищным кредитам.

Принятый закон позволяет многодетным семьям погашать ипотеку этой выплатой в случаях, когда одним из собственников жилья является ребенок.

Также на один год, до 1 июля 2024 года, продлевается срок, в течение которого заключение кредитного договора дает многодетным заемщикам право на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам.