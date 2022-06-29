Усть-Лабинск, Краснодарский край, 29 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Две неизвестные женщины похитили игрушки с мемориала малолетним узникам нацистов в Усть-Лабинске Краснодарского края. Момент кражи попал на видео.

Дарья Драй ИА REGNUM Детские игрушки

На кадрах видно, как две, с виду ничем не примечательные дамы, не торопясь, сложили мягкие игрушки в пакеты, которые были у них с собой, а затем пошли дальше.

«По данному факту материал зарегистрирован», — приводит комментарий регионального ГУ МВД «Новая Кубань».

В полиции пояснили, что женщин в настоящее время ищут.

Инцидент вызвал оживлённое обсуждение в соцсетях.

«Все равно эти игрушки через время выкинули бы на помойку. Они не стоят там вечно. Кто-то сделал добро, отдал дань памяти. И дальше будут играть дети, не важно, продадут эти игрушки или возьмут своим», — вступилась за «похитительниц игрушек» Татьяна Ч.

«Они потом на вокзале были. Узнал по одежде. Игрушек при себе не было. Ехали в какое-то село в сторону Ладожской, скорей всего», — написал другой пользователь.

«Ищите на рынке в ближайших сёлах», — добавил ещё один комментатор.