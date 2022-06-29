Алжир, 29 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Подразделения Национальной народной армии Алжира при содействии служб внутренней безопасности провели спецоперацию в районе государственной границы с Марокко. Об этом 29 июня сообщает Al-Bilad со ссылкой на министерство обороны Алжира.

Наркотик

По данным военного ведомства, силы второго и третьего военных округов пресекли ввоз в страну крупой партии наркотиков и задержали 30 наркоторговцев.

Отмечается, что военные арестовали партию в 11 центнеров и 53 килограмма переработанного наркотического вещества, а также 173 221 таблетки галлюциногенного вещества.

Кроме того, в ходе операции были задержаны преступники, занимающиеся контрабандой топлива, оружия и боеприпасов.