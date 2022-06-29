Брюссель, 29 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Предложение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО) Финляндии и Швеции, о котором будет заявлено на саммите НАТО в Мадриде, демонстрирует, двери этого военно-политического бока остаются открытыми. Об этом говорится в обнародованном 29 июня совместном с президентом США Джо Байденом заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы пригласим Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Это демонстрирует, что двери НАТО открыты. Это демонстрирует, что цель… закрыть двери НАТО не увенчалась успехом, это демонстрирует обратное, что двери альянса остаются открытыми», — указал генсек альянса.

При этом накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, учитывающий озабоченности турецкой стороны, после чего Анкара сняла свои возражения по членству Швеции и Финляндии в альянсе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс приёма Финляндии и Швеции в альянс идёт беспрецедентно быстро, однако дата вступления этих стран в НАТО будет зависеть от ратификации ими протокола о вступлении.