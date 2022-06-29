Сеул, 29 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен совершит двухдневную поездку в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов Южной Кореи.

Federalreserve Джанет Йеллен

Сообщается, что представительница США будет находится в Южной Кореи 19 и 20 июля в рамках своей первой поездки в Индо-Тихоокеанский регион.

В рамках своего визита Йеллен встретится с южнокорейским коллегой Чху Гён Хо, с которым обсудит ряд двусторонних и глобальных экономических вопросов.

В министерстве финансов Южной Кореи подчеркнули, что данная встреча подготовит почву для укрепления экономических связей между Сеулом и Вашингтоном.