Париж, , 12:44 — REGNUM В четырехэтажном здании в Париже вспыхнул пожар, и сейчас на месте работают сотня пожарных, сообщает Le Figaro.

Пожар Dave Hogg

В результате пожара ранения получили девять человек.

По прибытии пожарные эвакуировали появившихся в окнах жильцов здания. Экстренные службы проводят осмотр квартир, чтобы убедиться, что на месте происшествия никого нет. Пожарные рекомендуют жителям не приближаться к месту происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, Апелляционный суд в Иране подтвердил приговор «за шпионаж» задержанному в стране жителю Франции Бенджамину Бриеру.

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