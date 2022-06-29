Сана, , 12:43 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы нарушили условия соглашения о перемирии и нанесли серию ударов по позициям правительственных войск. Об этом 29 июня сообщает информационное агентство Khabar со ссылкой на данные министерства обороны Йемена.

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По данным военного ведомства, хуситы за сутки 86 раз обстреляли позиции армии в провинциях Хаджжа, Ходейда, Таиз, Мариб и Джауф. Кроме того, хуситы предприняли несколько попыток заброски своих диверсионных групп через линию фронта. Все попытки были предотвращены правительственными войсками.

Отмечается, что в ходе боевых действий погибли четверо солдат армии Йемена и ещё четверо получили ранения.