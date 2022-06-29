Сана, 29 июня 2022, 12:43 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы нарушили условия соглашения о перемирии и нанесли серию ударов по позициям правительственных войск. Об этом 29 июня сообщает информационное агентство Khabar со ссылкой на данные министерства обороны Йемена.
По данным военного ведомства, хуситы за сутки 86 раз обстреляли позиции армии в провинциях Хаджжа, Ходейда, Таиз, Мариб и Джауф. Кроме того, хуситы предприняли несколько попыток заброски своих диверсионных групп через линию фронта. Все попытки были предотвращены правительственными войсками.
Отмечается, что в ходе боевых действий погибли четверо солдат армии Йемена и ещё четверо получили ранения.