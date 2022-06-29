Буэнос-Айрес, 29 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Во вторник 28 июня полиция Аргентины перекрыла главный въезд в центр столицы, чтобы не дать группе дальнобойщиков присоединиться к акции протеста в центре города. Дорожные заторы в Буэнос-Айресе — пример одного из целого ряда протестов, вызванных растущими ценами и нехваткой топлива по всей Южной Америке, передает 29 июня Associated Press.

Agencia de Протесты в Эквадоре

Протестные акции дальнобойщиков против дефицита дизельного топлива и высоких цен на него длятся уже несколько недель и в конце концов дошла до столицы страны. Автомобилям пришлось простоять в пробках на протяжении нескольких километров, пока дальнобойщики не согласились открыть одну полосу для обычного движения.

Аргентина — лишь одна из стран Южной Америки, которые ощущают на себе влияние глобальных волн инфляции.

В Перу дальнобойщики 27 июня начали бессрочную забастовку в знак протеста против повышения цен на топливо, а в Эквадоре за более чем две недели протестов, возглавляемых представителями коренного населения, главным требованием которых является снижение цен на бензин, погибли уже как минимум пять человек,.

Отголоски роста цен слышны и в кабинетах высокопоставленных лиц. В Бразилии глава государственного нефтяного гиганта Petrobras на прошлой неделе подал в отставку на фоне политического давления, вызванного повышением цен.

Экономические проблемы перерастают в социальные волнения в ряде стран Латинской Америки, где ускоряющаяся инфляция, подпитываемая ростом цен на энергоносители, приводит к тому, что многим жителям этого региона, и без того неспокойного, становится всё труднее сводить концы с концами.