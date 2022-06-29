Джакарта, , 12:10 — REGNUM Демонстрация студентов из ряда университетов Джакарты произошла 28 июня перед зданием парламента, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Студенты начали сжигать предметы, которые они принесли, и мусор, разбросанный вокруг места проведения акции. Акция протеста проходила возле колючей проволоки, которая находится прямо у главных ворот парламентского комплекса.

Индонезийские студенты хотели ворваться на территорию парламента.

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