Москва, 29 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Власти Норвегии не продумали до конца все последствия отказа в пропуске грузов для российских поселений. Об этом сегодня, 29 июня, заявил Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, передают РИА Новости.

Rob Oo Шпицберген

По его словам очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал, запрещая сухопутный транзит, потому что, по сути, Норвегия косвенно нарушает дух Договора о Шпицбергене 1920 года.

«В договоре прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юрлицам договаривающихся сторон на Шпицбергене. Задача России — напомнить Норвегии о ее обязательствах по договору о Шпицбергене», — пояснил Гущин.

Как сообщало ИА REGNUM, России отказано норвежскими властями в пропуске грузов в российские шахтёрские поселения на Шпицбергене через КПП «Стурскуг».

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