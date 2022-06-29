Москва, 29 июня 2022, 12:04 — REGNUM Российские военные уничтожили на острове Кубанский украинское подразделение самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства, заявил 29 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах, а также живую силу и военную технику в 216 районах