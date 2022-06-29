Стокгольм, , 12:05 — REGNUM 29 июня гостем радиостанции P1 стала министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая прокомментировала историческое соглашение с Турцией и Финляндией, заключенное 28 июня на саммите НАТО в Мадриде.

Анн Линде (сс) World Trade Organization

«Мы не будем вносить изменения в демократические права, которые есть у людей, но, с другой стороны, будет существенное ужесточение, когда речь идет о криминализации различных аспектов террористической деятельности. Мы не будем убежищем для террористов», — сказала глава шведской дипломатии.

По словам министра, Турция считает, что Швеция серьезно отнеслась к опасениям Анкары по поводу террористических атак.

«Мы договорились, что Швеция и Финляндия не будут поддерживать эти организации ни в чем, что угрожает безопасности Турции, например, оружием и деньгами», — прокомментировала Линде один пунктов соглашения, согласно которому Швеция осуждает деятельность РПК, курдских отрядов самообороны и движения Гюлена.

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