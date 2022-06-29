Колумбия, 29 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Пять молодых людей были убиты в ходе очередного массового убийства в Колумбии в муниципалитете Бахо-Баудо, в западном департаменте Чоко. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Институт исследований развития и мира.

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Правозащитная организация заявила, что жертвы массового убийства, 48-го по счету в 2022 году, были похищены и впоследствии казнены вооруженными группировками, действующими в этом районе.

Это четыре члена общины Воунаан, принадлежащие резервации Буэнависта, и один выходец из Плайя-де-Орпуа.