Джакарта, 29 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Вулкан Анак Кракатау в Индонезии активизировался рано утром 29 июня, сообщает CNN Indonesia.

Lord Mountbatten Анак Кракатау

Анак Кракатау выбросил в небо столб пепла на высоту 1000 метров от вершины горы. Столб черного пепла склонился к северу.

Извержение вулкана Анак Кракатау не сопровождалось взрывом.

Людям, рыбакам и туристам запрещено заниматься деятельностью в радиусе 5 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии сделало заявление о 149 трудящихся-мигрантах из Индонезии, которые погибли в миграционном центре в Сабахе (Малайзия).