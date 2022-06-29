Пекин, 29 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Бывший заместитель председателя народного правительства Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая Лю Хунву, был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) и уволен с государственной службы за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, сообщает агентство Синьхуа.

Юань

Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Национальная надзорная комиссия заявили, что расследование дела Лю показало, что он нарушил важные решения Центрального комитета КПК по целевому сокращению масштабов нищеты и возрождению сельских районов, пойдя на компромиссы и изменения в реализации. Он также воспользовался неправомерными преимуществами при выполнении этих решений и участвовал в коррупции.

Суд также установил, что Лю пренебрег решением Центрального комитета КПК из восьми пунктов об улучшении поведения партии и правительства, предаваясь гедонизму для удовлетворения своих личных желаний. Было установлено, что он нарушил соответствующие правила, принимая деньги от других и посещая банкеты, что, возможно, поставило под угрозу его способность беспристрастно осуществлять власть. Согласно заявлению, Лю отказывался сотрудничать во время расследования его дела.

Лю обвинялся в моральной коррумпированности и обмене своей властью на деньги и секс. Он был увлечен налаживанием связей с людьми в деловых кругах и обменом власти на деньги. Было установлено, что он злоупотреблял своим положением, чтобы получить выгоду для других при заключении контрактов на проекты, операциях и финансовых одобрениях, а взамен получил огромную сумму денег и подарки.

Лю серьезно нарушил партийную дисциплину и подозревается в получении взяток и совершении вопиющих нарушений законов, связанных с обязанностями, говорится в заявлении, добавляя, что его дело носит серьезный характер и оказывает плохое влияние. В соответствии с партийными уставами и законами было принято решение исключить его из партии и государственных должностей, конфисковать его незаконные доходы и передать его дело для судебного разбирательства.