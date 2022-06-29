В МИД РФ рассчитывают на участие в трибунале над боевиками ВСУ
Москва, 29 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Москва надеется, что сможет принять участие в международном трибунале по преступлениям украинских боевиков в Донбассе, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
По его словам, компетентные структуры России и республик Донбасса уже занимаются расследованием преступлений украинских вооруженных формирований.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что смертную казнь могут отменить в Донецкой Народной Республике после того, как закончатся военные действия и пройдут все суды и трибуналы над военными преступниками.
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