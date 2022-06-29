Москва, 29 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Прогнозы бизнесмена Олега Дерипаски о том, что антироссийские санкции уже через полтора года начнут сильно мешать их инициаторам, выглядят как спекулятивные заявления, нацеленные на потребителей и инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Это спекулятивные заявления, нацеленные на ожидания потребителей и инвесторов, — сказал экономист. — Сейчас озвучивается много разных прогнозов. В частности, в ЕС полагают, что экономике Европейского союза понадобится три года для того, чтобы преодолеть последствия газового давления. Насколько эти прогнозы обоснованы? Большой вопрос. Экономическую ситуацию в мире очень трудно предсказать. В целом мировая экономика уже сейчас стоит на пороге глобального кризиса перепроизводства. На складах крупнейших компаний скопилось продукции больше чем на 2 трлн долларов».

Напомним, что ранее Дерипаска назвал санкции, введенные против России, «скоропортящимся продуктом».