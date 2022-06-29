Берлин, 29 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Российская специальная военная операция на Украине является «примером токсичной маскулинности», заявил премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью германскому телеканалу ZDF.

Conservatives.com Борис Джонсон

По мнению британского премьера, президент России Владимир Путин не стал бы проводить военную операцию, если бы являлся женщиной.

«Если бы Путин был женщиной (кем он, очевидно, не является, но если бы он был ею), я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну с вторжением и насилием, как он это сделал», — сказал Джонсон.

Он считает боевые действия на Украине «идеальным примером токсичной маскулинности».