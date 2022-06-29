Минск, 17 ноября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Проблема концентрации нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе снова стала предметом телефонных переговоров Ангелы Меркель с Александром Лукашенко. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, телефонный разговор состоялся 17 ноября.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

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Политики обсудили пути выхода из миграционного кризиса, сопровождающегося массовыми беспорядками на белорусской границе с Польшей. Накануне, 16 ноября, на погранпереходе «Брузги-Кузница» прибывшие с белорусской территории нелегальные мигранты с камнями атаковали польских пограничников и полицейских, применивших в ответ слезоточивый газ и водомёты.

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Меркель и Лукашенко обсудили не только ситуацию на границе Белоруссии с Польшей, но и на белорусских участках государственной границы с Литвой и Латвией. Отдельным пунктом переговоров стало оказание гуманитарной помощи нелегальным мигрантам из ближневосточных стран, которых в Белоруссии считают «беженцами».

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