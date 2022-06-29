Москва, 29 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Некоторые представители зарубежного бизнеса после ухода с российского рынка тут же возвращаются в Россию. Об этом сегодня, 29 июня, заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников, передают РИА Новости.

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По его словам, самый частый способ возвращения западных компаний через третьи страны дружественные для России. Но официальной статистики относительно ухода западных компаний из РФ ни у кого нет, так как форма участия этих компаний разная.

«В западных СМИ фигурирует цифра 1 тысяча покинувших нашу страну компаний. Эту цифру сложно подтвердить или опровергнуть. По данным ЦБ РФ, до недавнего времени в России работало около 30 тысяч иностранных компаний», — пояснил Красильников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в настоящее время в РФ важно не создавать новых угроз для российских и иностранных предпринимателей, заявлял вице-президент РСПП Александр Варварин.

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