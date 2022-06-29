В РСПП заявили о возвращении западных компаний в Россию
Москва, 29 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Некоторые представители зарубежного бизнеса после ухода с российского рынка тут же возвращаются в Россию. Об этом сегодня, 29 июня, заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников, передают РИА Новости.
По его словам, самый частый способ возвращения западных компаний через третьи страны дружественные для России. Но официальной статистики относительно ухода западных компаний из РФ ни у кого нет, так как форма участия этих компаний разная.
«В западных СМИ фигурирует цифра 1 тысяча покинувших нашу страну компаний. Эту цифру сложно подтвердить или опровергнуть. По данным ЦБ РФ, до недавнего времени в России работало около 30 тысяч иностранных компаний», — пояснил Красильников.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в настоящее время в РФ важно не создавать новых угроз для российских и иностранных предпринимателей, заявлял вице-президент РСПП Александр Варварин.
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