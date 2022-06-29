Москва, 29 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В подводно-исследовательской экспедиции ВМФ России и Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) к островам Курильской гряды принимает участие отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом 29 июня сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Остров Матуа

28 июня спасательное судно «Игорь Белоусов» и малое гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» вышли из пунктов базирования ТОФ с исследователями на борту и в настоящее время следуют к месту проведения экспедиционных работ вблизи острова Матуа.

«На борту спасательного судна «Игорь Белоусов» находится обитаемый подводный аппарат «C-Explorer 3.11», с применением которого будет проводиться дообследование донной поверхности вблизи Матуа. На глубины, превышающие 100 метров, в рамках экспериментальных спусков также будут погружаться водолазы».

Как сообщало ИА REGNUM, экологический взвод Кольской флотилии разнородных сил Северного флота при участии добровольцев от РГО начал очистку от металлолома восточной части острова Кильдин в Баренцевом море.

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