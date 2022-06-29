Экспедиция РГО и ВМФ направилась к Курилам на судах Тихоокеанского флота
Москва, 29 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В подводно-исследовательской экспедиции ВМФ России и Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) к островам Курильской гряды принимает участие отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом 29 июня сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.
28 июня спасательное судно «Игорь Белоусов» и малое гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» вышли из пунктов базирования ТОФ с исследователями на борту и в настоящее время следуют к месту проведения экспедиционных работ вблизи острова Матуа.
Как сообщало ИА REGNUM, экологический взвод Кольской флотилии разнородных сил Северного флота при участии добровольцев от РГО начал очистку от металлолома восточной части острова Кильдин в Баренцевом море.
Читайте также: ПМЭФ: эксперты РГО обсудили роль науки в стратегических решениях по Арктике