Мадрид, 29 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Украина должна одержать победу на поле боя, и НАТО будет продолжать помогать Киеву для этого. Об этом заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо в Мадриде, где проходит саммит НАТО.

(сс) Scottish Government Александр де Кроо, премьер- министр Бельгии.

Де Кроо рассказал, что у лидеров стран НАТО уже была возможность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ему указали, что конфликт на Украине должен быть завершён только военным путём.

«Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», — сказал бельгийский премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал точные координаты локаций саммита НАТО.