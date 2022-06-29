Москва, 29 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Хорошо, что технологии, которые обеспечивали удобство и организованность крупнейших международных спортивных событий в России последних лет, становятся для нас повседневностью, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM обнародованные правила оформления Fan ID, она пояснила:

Футбол

«В целом, идентификация болельщиков повысит уровень безопасности, а цифровая верификация по QR-коду на входе снизит «пробки», когда толпа собирается на самые зрелищные матчи.

Инициатива важна ещё и потому, что на фоне проведения СВО активизировались различные спящие ячейки и даже ДРГ, которые не просто стараются вовлечь в противоправную деятельность наиболее активную молодёжь, но и сами члены группировок могут пытаться осуществить теракты на массовых мероприятиях: здесь, как говорится, лучше перебдеть. Думаю, ответственные болельщики с пониманием отнесутся к такому нововведению».

Как сообщало ИА REGNUM, «паспорт болельщика» (Fan ID) в сезоне 2022/23 понадобится для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и финальной игры Кубка России по футболу. Распоряжение правительства РФ опубликовано 27 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

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