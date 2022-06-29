Мадрид, 29 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, процесс приёма Финляндии и Швеции в альянс идёт беспрецедентно быстро, однако дата вступления этих стран в НАТО будет зависеть от ратификации ими протокола о вступлении. Он заявил об этом 29 июня журналистам на саммите в Мадриде.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Как указал генсек НАТО, на саммите лидерам стран — участниц альянса будет принято историческое решение о приглашении Финляндии и Швеции на основании их соглашения с Турцией.

«Лидеры направят приглашения этим странам на саммите, то есть между подачей заявки и приглашением прошли всего несколько недель, это беспрецедентно быстро. После приглашения пойдет процесс ратификации парламентами всех 30 стран, и это потребует некоторого времени», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2023 году должен быть реализован план масштабного усиления готовности сил Североатлантического альянса в Европе.