Тегеран, 29 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Апелляционный суд в Иране подтвердил приговор «за шпионаж» задержанному в стране жителю Франции Бенджамину Бриеру, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

В январе 36-летний мужчина был приговорен к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы за «шпионаж» и «пропаганду» против режима.

«Это драматично», — заявил адвокат задержанного француза, подчеркнув, что события разворачиваются на фоне возобновляющихся ядерных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон осудил установление «абсурдных» цен на электроэнергию, что сильно способствовало волне инфляции и принесло операторам «необоснованную сверхприбыль».