Лос-Анджелес, США, 29 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Американская киноакадемия, вручающая премию «Оскар», пригласила 397 новых участников. Об этом сообщило издание Variety.

Оргкомитет Суздальфеста Цитата из фильма «Боксбалет»

Членами академии могут стать певица Билли Айлиш, актрисы Аня Тейлор-Джой и Ариана ДеБос, актёр Джейми Дорнан и другие деятели культуры. В список также вошёл российский режиссёр Антон Дьяков, поставивший короткометражную анимации «БоксБалет».

Как отмечает издание, если 397 новых претендентов станут членами Американской киноакадемии, то их число возрастёт до 10 665 человек. А 9 665 будут иметь право голосовать за 95-ю церемонию вручения премии «Оскар», которая пройдёт 12 марта 2023 года.

ИА REGNUM напоминает, что короткометражный мультфильм «БоксБалет» Дьякова был номинирован на «Оскар» в 2022 году в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Однако его обошла испано-американская картина «Стеклоочиститель».