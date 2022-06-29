Сидней, Австралия, 29 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. 28 июня экоактивисты из организации Blockade Australia решили взять перерыв не менее чем на 24 часа после неудачной акции протеста в центральном деловом районе Сиднея. Об этом 29 июня сообщил телеканал NineNews.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

Ранее манифестанты обещали выходить на улицы всю неделю подряд, но их встретила решительная реакция полиции, которая быстро разогнала толпу.

Уже 28 июня организаторы приняли решение приостановить протестную деятельность, в ходе которой за последние два дня был арестован 21 человек.

«Мы хотим, чтобы у людей была возможность отдохнуть, перегруппироваться и поддержать друг друга, а также пообщаться с теми, кто разделяет нашу общую цель — противостоять разрушению климата», — говорится в заявлении Blockade Australia.

Напомним, что в течение 27 и 28 июня небольшие группы экоактивистов пытались остановить автомобильное движение в центральном Сиднее.