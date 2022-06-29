Брюссель, 29 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Аналитики прогнозируют, что попытка Европейского союза заместить импорт российского газа в этом году, скорее всего, не увенчается успехом, и это окажет дополнительное давление на экономику региона, сообщает 29 июня CNBC.

Gazprom.ru Газопровод

ЕС планирует заместить две трети импорта российского газа к концу 2022 года, и поиск новых источников стал еще более актуальным после того, как «Газпром» сократил поставки в Европу на 60% из-за задержки с ремонтом газопровода «Северный поток — 1».

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон встретится с министрами энергетики стран ЕС, дабы обсудить и скоординировать возможные меры на случай дальнейшего ухудшения ситуации.

Однако нынешний план ЕС по замещению российского газа едва ли достигнет своих целей.

В 2021 году ЕС ввез из России около 155 млрд. куб. м природного газа. Как следует из плана Европейской комиссии по отказу от потребления российского ископаемого топлива, который предусматривает такие меры, как диверсификация поставок сжиженного природного газа, использование возобновляемых источников энергии, биометана, повышение эффективности отопления и т.п., предполагаемый объем замещения газа к концу 2022 года составит всего около 102 млрд кубометров в год.

Управляющий директор по Европе, России и Ближнему Востоку и глобальным политическим исследованиям консалтинговой компании TS Lombard Кристофер Грэнвилл заявил в своем докладе, что цели Европейской комиссии по замещению российского газа в 2022 году выглядят «чрезмерно оптимистичными».

«Дело не только в сроках ввода в эксплуатацию немецких терминалов по приему СПГ, но и в том, что Россия также является важным поставщиком СПГ, что подчеркивает проблематичность обеспечения Европы достаточными поставками сжиженного газа», — заявил Грэнвилл.