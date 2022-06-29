Канберра, , 10:37 — REGNUM Налоговое управление Австралии предупредило, что австралийцы, пытающиеся тайно осуществить «продажу активов в целях отмывания средств», будут наказаны целым рядом штрафов. Об этом 29 июня сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Продажи активов в целях отмывания средств — это один из видов уклонения от уплаты налогов. Схема обычно включает продажу активов, таких как криптовалюта и акции, незадолго до конца финансового года, чтобы в налоговой декларации они числились как проданные. Потом граждане их выкупают обратно через короткий промежуток времени.

Такая продажа отличается от обычной купли-продажи активов, поскольку она совершается с заранее поставленной целью получения налоговой выгоды за текущий финансовый год. В случае ее проведения налогоплательщик может реализовать убыток от прироста капитала и получить нечестную выгоду.

В Налоговом управлении Австралии уже предупредили, что будут использовать «изощренный анализ данных», чтобы пресекать подобное уклонение от налогов.