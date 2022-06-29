Мадрид, 29 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В 2023 году должен быт реализован план масштабного усиления готовности сил Североатлантического альянса (НАТО) в Европе. Об этом 29 июня заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита этого военно-политического блока в Мадриде.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Что касается повышения готовности сил, то я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы, по плану в следующем году», — сказал он.

При этом генсек НАТО уточнил, что эти силы подготовят и профинансируют разные страны — члены альянса для обороны своих определённых территорий на его восточном фланге.

Кроме того, Столтенберг добавил, что также планируется увеличение боевых групп и размещение военного оборудования и топлива на передовых позициях альянса для того, чтобы ускорить развёртывания сил этого военно-политического блока в случае такой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Стивен Кук в своей статье для американского журнала Foreign Policy написал, что в Турции не верят в то, что в случае военной агрессии против этой страны члены Североатлантического альянса помогут ей защищаться.