Абакан, 29 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении детей-сирот вынесен в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Уточняется, что вынесен обвинительный приговор в отношении 13 лиц и о прекращении уголовного дела в отношении одного подсудимого в связи с его смертью. 12 человек — жители Хакасии в возрасте от 25 до 39 лет, двое — жители Красноярского края (22-летний и 48-летний). В зависимости от роли каждого они признаны виновными в мошенничестве, покушении на мошенничество, подделке официальных документов и так далее.

Установлено, что подсудимые с мая по сентябрь 2017 года разработали схему хищения денег у сирот. Они находили человека, который за деньги выступал мнимым попечителем несовершеннолетнего. На его имя изготавливали поддельные официальные документы от имени должностного лица о назначении его попечителем подростка. Также изготавливалось разрешение администрации на закрытие счёта несовершеннолетнего.

После этого мнимый попечитель в присутствии сироты предъявлял в банке поддельные документы на закрытие счёта несовершеннолетнего. Все деньги, находившиеся на номинальном счёте сироты, обналичивались.

Под предлогом затрат за свои услуги обвиняемые забирали себе почти все деньги. Несовершеннолетнему передавали лишь небольшую часть суммы. Злоумышленники были уверены, что неопытные подростки не будут обращаться в правоохранительные органы.

Потерпевшими по делу признаны семь подростков. Им причинён ущерб в размере более 3 млн рублей.

Одному из подсудимых назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, второму — полтора года лишения свободы в колонии строгого режима. Ещё 11 подсудимым, в том числе женщинам, назначено наказание от двух до восьми лет десяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дело против ещё одного подсудимого прекращено в связи с его смертью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии прокуратура предостерегла чиновника от нарушения прав сирот.

Читайте также: Прокуратура Башкирии предостерегла чиновника от нарушения прав сирот