Уфа, , 14:09 — REGNUM Сотрудники Туймазинской межрайонной прокуратуры предостерегли главу органа местного самоуправления о недопустимости нарушения жилищных прав сирот. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сообщается, что в 2022 году Туймазинскому району было выделено свыше 42 млн рублей бюджетных средств для покупки жилья сиротам.

Отмечается, что сейчас на учете в администрации стоят 306 сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, при этом у 159 человек уже возникло право на его получение.

По информации прокуратуры, в настоящий момент администрация района приобрела только одну квартиру, при этом соответствующие аукционы проводятся нерегулярно, это может привести к неиспользованию выделенных средств в полном объеме и нарушению жилищных прав граждан.

«В этой связи исполняющий обязанности межрайонного прокурора объявил главе органа местного самоуправления предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства», — сообщает пресс-служба.