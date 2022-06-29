Молдавия, 29 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии и Службы информации и безопасности 29 июня начали проводить обыски у экс-главы МВД республики Александра Жиздана. Об этом сообщила журналистам представитель генпрокуратуры Марьяна Черпец.

Обыск

«Обыски проходят в нескольких местах. Правоохранители проводят расследование в отношении бывшего высокопоставленного лица по факту незаконного обогащения и ложных показаний», — сказала Черпец.

Она добавила, что каждый гражданин считается невиновным, пока обратное не установил суд.

Напомним, Жиздан возглавлял МВД Молдавии с января 2019 по июль 2021 года. Ранее им интересовался Национальный орган по неподкупности. У бывшего министра в декларации о доходах с 2016 по 2019 год выявили ошибочные данные — не внёс доходы детей на общую сумму около $40 тыс.