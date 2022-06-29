В Крыму из-за наводнения ограничили движение на ряде участков автодорог
Симферополь, 29 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Движение на нескольких участках автодорог в республике Крым ограничено из-за наводнения 28 июня, сообщила «Служба автодорог Крыма».
Движение ограничено в связи с увеличением зоны размыва подмостового русла.
Также прекращено движение всего транспорта по мосту на участке автодороги от дороги граница с Украиной — Симферополь — Алушта – Ялта до тубдиспансера с. Пионерское.
Ограничено движение транспорта на участках: км 1+396 автомобильной дороги Опушки — Соловьевка (искусственное сооружение); км 1+520 автомобильной дороги Тополи — Севастьяновка (искусственное сооружение); км 10+700 км 10+900 а/д Береговое – Бахчисарай (участок дороги); км 38+400 км 38+600 а/д Саки – Орловка (участок дороги).
Ограничения ввели до приведения данных участков в нормативное состояние.
Как сообщало ИА REGNUM, 25–27 июня в Крыму прошли обильные дожди, которые привели к подтоплениям дорог, жилья, социальных объектов.