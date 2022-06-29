Симферополь, 29 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Движение на нескольких участках автодорог в республике Крым ограничено из-за наводнения 28 июня, сообщила «Служба автодорог Крыма».

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение на движение транспортных средств по мостовому сооружению, расположенному на участке автомобильной дороги общего пользования Белогорск — Приветное км 9 +126», — говорится в сообщении.

Движение ограничено в связи с увеличением зоны размыва подмостового русла.

Также прекращено движение всего транспорта по мосту на участке автодороги от дороги граница с Украиной — Симферополь — Алушта – Ялта до тубдиспансера с. Пионерское.

Ограничено движение транспорта на участках: км 1+396 автомобильной дороги Опушки — Соловьевка (искусственное сооружение); км 1+520 автомобильной дороги Тополи — Севастьяновка (искусственное сооружение); км 10+700 км 10+900 а/д Береговое – Бахчисарай (участок дороги); км 38+400 км 38+600 а/д Саки – Орловка (участок дороги).

Ограничения ввели до приведения данных участков в нормативное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, 25–27 июня в Крыму прошли обильные дожди, которые привели к подтоплениям дорог, жилья, социальных объектов.