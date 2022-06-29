Меймене, Афганистан, 29 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Мужчина убил свою жену в результате ссоры в афганской провинции Фарьяб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Инцидент произошёл вечером 28 июня в квартале «Такзи Хана» в городе Меймене — административном центре провинции.

Источники издания сообщают, что женщине было 30 лет. Муж задушил её после словесной перепалки.

Следует отметить, что женщины по всей стране часто страдают от домашнего насилия.

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