Баку, 29 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Военные позиции Азербайджана, расположенные на границе, были обстреляны с армянской стороны. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным министерства, инцидент произошёл прошлой ночью. Стрельба якобы велась из разнокалиберного стрелкового оружия с территории Гехаркуникской области Армении (Баку называет данную территорию «Басаркечярский район»). Под обстрел попали позиции возле населённого пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района.

«Вся ответственность за эскалацию ситуации на государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Баку периодически обвиняет армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиций. Ереван отрицает подобные заявления.