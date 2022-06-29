Донецк, 29 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Петровском районе Донецка при обстреле пострадала мирная жительница, сообщил 29 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Артиллерия ВСУ

Он рассказал в телеграм-канале, что в ходе утреннего обстрела со стороны украинских войск получила ранение женщина 1978 года рождения. Происшествие случилось возле магазина на улице Косарева.

Кулемзин уточнил, что с контузией головного мозга пострадавшую доставили в больницу.