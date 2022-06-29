Москва, , 09:25 — REGNUM Россия и жители ДНР и ЛНР заинтересованы в скорейшем освобождении Донбасса, заявил 29 июня директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

МИД России Nikita Dezhurny

«Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее. На это нацелена специальная военная операция, которая идет по плану. Все ее цели будут обязательно достигнуты», — сказал дипломат РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.