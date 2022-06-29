Москва, 29 июня 2022, 09:25 — REGNUM Россия и жители ДНР и ЛНР заинтересованы в скорейшем освобождении Донбасса, заявил 29 июня директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.