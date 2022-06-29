Цхинвал, , 09:21 — REGNUM В генеральной прокуратуре Южной Осетии 28 июня впервые прошло заседание общественного совета при генпрокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Герб Южной Осетии

«Инициатором учреждения общественного совета стал и. о. генерального прокурора Республики Южная Осетия Сергей Битиев, его приказом также утверждено положение об общественном совете», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что новый орган будет иметь статус совещательного. Его задачами станет согласование наиболее значимых вопросов, касающихся деятельности генпрокуратуры для защиты прав и свобод жителей.

По данным пресс-службы в совет включили представителей общественных организаций и СМИ, экспертов, заслуженных деятелей науки, образования и культуры.