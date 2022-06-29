Турин, Италия, 29 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Бывший полузащитник французского ПСЖ Анхель Ди Мария согласовал контракт с туринским «Ювентусом». Об этом 29 июня сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в Twitter.

Андрей Пронин ИА REGNUM Анхель ди Мария (слева)

Отмечается, что контракт будет подписан сроком на один год. При этом переход 34-летнего аргентинского футболиста является приоритетной целью главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Напомним, Ди Мария выступал за ПСЖ с 2015 года. За это время он стал пятикратным чемпионом Франции, по пять раз выиграл Кубок и Суперкубок Франции, четыре раза — Кубок французской лиги.