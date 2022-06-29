Москва, 29 июня 2022, 08:31 — REGNUM Российские силовики задержали в Херсоне группу украинских диверсантов, сообщает 29 июня РИА Новости.
Отмечается, что в арсенал группы входило стрелковое оружие, ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы, а также несколько пластид со средствами взрывания и бронежилеты. В настоящее время задержанные дают показания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель главного управления разведки Вооруженных сил Украины Кирилл Буданов пригрозил России терактами.
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