Москва, 29 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. По итогам дня 28 июня баррель нефти марки Brent подорожал на 2,22%, до $117,89. Цена повышалась на всех трёх сессиях, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Thomas Constant Бочки с нефтью

Трейдеры покупками отреагировали на новость о планах G7 установить ценовой потолок и рассмотреть вариант запрета доставки российской нефти по морю, если цена на ее закупку была не согласована с инициаторами санкций.

Решение не принято, но учитывая, как предыдущие решения усилили энергокризис, можно предположить, что в ближайшее время цены на нефть и газ перепишут исторические максимумы.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказал Эммануэль Макрон. Президент Франции на встрече G7 в Германии сказал президенту США Джо Байдену, что Саудовская Аравия и ОАЭ имеют мало возможностей для увеличения добычи нефти в краткосрочной перспективе.

Эти страны работают на максимуме производственных возможностей. Если Россия сократит поставки нефти, то Саудовская Аравия и ОАЭ не смогут восполнить объем на рынке.

Данные Американского института нефти (API) показали, что за минувшую неделю запасы нефти сократились 3,799 млн баррелей (прогноз был — 0,6 млн).

Запасы бензина увеличились на 2,852 млн баррелей (прогноз был — 0,1 млн), запасы дистиллятов — на 2,613 млн баррелей (прогноз был -0,2 млн).

На прошлой неделе не выходил отчет по запасам нефти и нефтепродуктам из-за «системных проблем». Минэнерго США планирует опубликовать отчет 29 июня. Возможно выйдет два отчета или один общий.

Сегодня, 29 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $116,90. Цена повышалась до $118,59. Сопротивлением выступает уровень $119.

Цена может простоять под ним около двух дней. Как сопротивление будет пройдено, цена двинется к $122. Следим за ситуацией в мире. Настроения быстро меняются.

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