Канзас-Сити, США, 29 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Еще один человек стал жертвой столкновения самосвала и пассажирского поезда в американском штате Миссури, сообщили в пресс-службе дорожной полиции региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Всего в результате случившегося погибли четыре человека. Четвертой жертвой стал пассажир поезда, который умер в больнице. Ранее погибшими считались два пассажира и водитель грузового автомобиля. При аварии также пострадали 12 человек.

Всего в поезде, который двигался из города Лос-Анджелес (Калифорния) в Чикаго (Иллинойс), находились 275 пассажиров и 12 членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня недалеко от станции Баритная в Челябинской области грузовой поезд насмерть сбил женщину.