Новосибирск, 29 июня, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Претензии к новосибирским дорожным строителям — в организации и культуре производства работ. Об этом заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

«Подрядчики не всегда своевременно обеспечивают подготовку материалов. Из-за этого не все объекты вовремя водятся в эксплуатацию. Бывают случаи недостатка квалифицированных кадров, — уточнил Миллер. — Проблемы есть, мы с ними боремся. Выстроен многоуровневый контроль качества. Заказчики увеличивают объём проверок, в том числе, лабораторный контроль качества».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал, что подходы к определению сметной стоимости строительства и ремонта дорог очень строгие.