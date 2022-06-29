Тегеран, 29 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. 28 июня главнокомандующий иранского Корпуса стражей Исламской революции бригадный генералХоссейн Салами на встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генераломНадимом Раза подчеркнул значимость обеспечения комплексной безопасности двух стран.

Tasvirrooz.ir Флаги Пакистана и Ирана

Генерал-майор Салами встретился и провел переговоры с генералом Раза в Тегеране.

Указав на важность совместной безопасности Ирана и Пакистана, генерал-майор Салами подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества между Тегераном и Исламабадом во всех областях, особенно в защите общей границы и борьбе с терроризмом.

Командующий КСИР предупредил региональных правителей о горьких последствиях нормализации отношений с «израильскими властями, убивающими детей», заявив, что США, главный сторонник израильского режима, по сути, является врагом ислама.

«Вопрос в том, что, хотя сионистский режим не может даже защитить себя и является режимом, полностью лишенным какой-либо политики, как некоторые исламские страны могут полагаться на него для обеспечения своей безопасности или защиты своей экономики? В этом нет никакой логики», — подчеркнул генерал-майор Салами.

Далее он отметил некоторые ужасные последствия присутствия американских войск в исламском мире, включая мятежи, длительные гражданские войны, разрушение инфраструктуры, перемещение людей, бедность и отсталость.