Рим, , 07:14 — REGNUM «Золотой матч» будет проводиться в чемпионате Италии по футболу в случае равенства очков у двух первых команд после заключительного тура. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

Италия

Отмечается, что FIGC одобрила проведение «золотого матча» за титул чемпиона страны. Нововведение будет работать только для определения чемпиона, при распределении других мест в случае равенства очков будут действовать прежние правила.

В случае ничьи после 90 минут «золотого матча» чемпион определиться в серии пенальти. Также FIGC разрешила командам проводить по пять замен во время игры.

Единственный в истории итальянской Серии А «золотой матч» был сыгран в сезоне 1963/64. Тогда «Болонья» и «Интер» завершили турнир с равным количеством очков — по 54. В «золотом матче» «Болонья» победила со счетом 2:0.

С сезона 2005/06 при равенстве очков после 38 туров чемпион определялся по личным встречам. При равенстве и в этом показателе выше располагалась команда, у которой лучше разница забитых и пропущенных голов.