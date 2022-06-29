Мадрид, 29 июня, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Продвижение новых вариантов штамма коронавируса «Омикрон» продолжает способствовать распространению COVID-19 в Испании, причём в основном среди лиц старше 59 лет. Об этом пишет агентство EFE.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Отмечается, что показатель заболеваемости растёт, в то время как заполняемость больниц также ускоряется и составляет уже 7,79%.

Данные министерства здравоохранения Испании указывают на новый рост уровня передачи инфекции за последнюю неделю.