Нью-Йорк, США, , 06:46 — REGNUM Действующий губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул лидирует на праймериз Демократической партии США перед губернаторскими выборами в регионе. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Нью-Йорк Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, после обработки 53% бюллетеней Хокул набрала 67,4% голосов избирателей. Ее соперник пока получил только 20% избирательских голосов. Член Конгресса США Томас Суоззи, также принимающий участие в предварительных выборах, набрал всего лишь 12,5% голосов.

На праймериз республиканцев пока лидирует Ли Зелдин. Пока, по данным подсчета 65% бюллетеней, он набрал 43,3% голосов. Еще 23,2% набрал сын экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Эндрю.

Сами выборы главы региона пройдут 8 ноября. В случае победы Хокул сможет стать первой избранной женщиной-губернатором штата Нью-Йорк. Пока она занимает пост главы региона после отставки экс-губернатора Эндрю Куомо.